Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Freitagmittag nach

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 95,86 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 95,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,86 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.736 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 29,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 85,07 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 131,43 USD angegeben.

Am 25.10.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,06 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie eingefahren. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.092,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 65.118,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 präsentieren.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

