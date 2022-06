Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Vormittag vor

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 03.06.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 2.183,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 2.190,50 EUR. Bei 2.190,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 92 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 2.702,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 19,22 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.05.2022 auf bis zu 1.906,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,53 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3.335,71 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022. Das EPS wurde auf 24,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 26,29 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 55.314,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 68.011,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 133,09 USD je Aktie belaufen.

