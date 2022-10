Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagmittag mit Verlusten

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 97,71 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 96,60 EUR. Bei 97,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 18.715 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 135,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Abschläge von 2,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Das EPS belief sich auf 1,21 USD gegenüber 1,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.685,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 61.880,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 5,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Bezos Expedition: In diese Startups hat Jeff Bezos in 2022 bisher investiert

Alphabet-Aktie etwas tiefer: Google plant Bau von großem Rechenzentrum südlich des Flughafens BER

Alphabet-Aktie tiefer: Google stellt Games-Streamingdienst Stadia ein