Alphabet A (ex Google) Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 89,20 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 88,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.253 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 33,99 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 88,94 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,57 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 25.10.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 65.118,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.092,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,76 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

