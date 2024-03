Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Montagnachmittag schwächer

Alphabet A (ex Google) im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 133,62 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 133,62 USD. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 132,79 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 135,55 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 12.751.564 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 153,78 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,09 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 89,42 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 49,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 156,13 USD an.

Am 30.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 86.310,00 USD – ein Plus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.04.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

