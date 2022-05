Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag billiger

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04.05.2022 16:22:00 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 2.199,50 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 2.199,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2.237,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.939 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2.702,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 18,61 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.05.2021 (1.801,20 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3.335,71 USD.

Am 26.04.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26,29 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent auf 68.011,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55.314,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.07.2022 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 133,96 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

