Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 04.07.2022 16:22:00 Uhr 0,1 Prozent. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2.077,50 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2.072,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.644 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 2.702,50 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 23,39 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1.906,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 3.221,43 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 24,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 26,29 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 68.011,00 USD gegenüber 55.314,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.07.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 110,95 USD je Aktie aus.

