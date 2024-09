Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag nordwärts

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 158,32 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 15:53 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 159,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 156,74 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.147.166 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 191,75 USD markierte der Titel am 11.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,12 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2023 auf bis zu 120,21 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,386 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 204,71 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 84,64 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 74,60 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 22.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

