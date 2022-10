Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Dienstagmittag ins Plus

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 101,80 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 101,94 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 101,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 18.818 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 135,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,66 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.05.2022 Kursverluste bis auf 95,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 6,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 140,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,61 Prozent auf 69.685,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2022 wird am 25.10.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

