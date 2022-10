Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 101,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 101,18 EUR. Bei 101,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 700 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.05.2022 Kursverluste bis auf 95,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 140,00 USD.

Am 26.07.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 69.685,00 USD gegenüber 61.880,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 26.10.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,21 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

