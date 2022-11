Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag im Minus

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 85,96 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 85,77 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 85,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.178 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,38 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 85,77 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 0,22 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 133,57 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

