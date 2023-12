Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 131,12 USD.

Um 12:02 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 131,12 USD ab. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 23.253 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 141,22 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 7,70 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,86 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 148,71 USD.

Am 24.10.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 76.693,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69.092,00 USD umgesetzt.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

