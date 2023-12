Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag mit Abschlägen

Alphabet A (ex Google) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 129,28 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:07 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 129,28 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 128,61 USD. Bei 129,95 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 6.690.321 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 141,22 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 9,24 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 84,86 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 34,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,71 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.693,00 USD – ein Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,75 USD je Aktie.

