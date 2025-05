Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) reagiert am Nachmittag positiv

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 164,69 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 164,69 USD zu. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 165,27 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 163,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 974.384 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 207,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 25,72 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 140,53 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2024 mit 0,600 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,494 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 200,67 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 24.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,84 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 89,97 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,81 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.07.2025 präsentieren.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

