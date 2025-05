Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag stärker

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 168,04 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 168,04 USD zu. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 168,30 USD zu. Mit einem Wert von 163,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.147.422 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 207,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,22 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,53 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,494 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 200,67 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 24.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 89,97 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 80,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 29.07.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 11,57 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NVIDIA-Aktie vor dem Höhenflug? Hedgefonds-Legende Dan Benton sieht starkes Potenzial

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

Xiaomi-Aktie gesucht: Milliardeninvestition in eigene Chips