Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verbilligt sich am Montagmittag

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 108,82 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 108,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,68 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 7.130 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,47 Prozent. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,30 EUR. Abschläge von 14,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 575,71 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD gegenüber 1,36 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 61.880,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.685,00 USD ausgewiesen.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,22 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

