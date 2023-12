Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Mittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 128,71 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:04 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 128,71 USD abwärts. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 20.788 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 141,22 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,86 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 51,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 148,71 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76.693,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Aktie aus.

