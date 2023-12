Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Abschlägen

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 119,12 EUR ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 119,12 EUR abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 118,32 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.487 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.10.2023 auf bis zu 133,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 12,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 148,71 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Das EPS lag bei 1,55 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,00 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,74 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

