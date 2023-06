Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagmittag behauptet

Mit einem Kurs von 126,06 USD zeigte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 12:01 Uhr kaum verändert. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 21.750 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2023 bei 127,43 USD. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 1,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Abschläge von 33,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 130,75 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.787,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 25.07.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,41 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

