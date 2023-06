Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagvormittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 117,56 EUR. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 117,24 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,66 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 3.594 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,50 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 32,11 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 130,75 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,23 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 69.787,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umgesetzt.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,41 USD in den Büchern stehen haben wird.

