Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Mittag

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 06.07.2022 12:04:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 2.214,50 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2.215,50 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 2.202,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.202 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 2.702,50 EUR. 18,06 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 1.906,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,19 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3.221,43 USD.

Am 26.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 24,62 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 26,29 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68.011,00 USD im Vergleich zu 55.314,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2022 wird am 25.07.2022 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 110,14 USD im Jahr 2022 aus.

