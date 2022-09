Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 108,92 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 109,32 EUR. Bei 108,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 7.169 Stück.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 19,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (95,30 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 14,29 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 575,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.685,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 61.880,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

