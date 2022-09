Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagvormittag ohne große Veränderung

Kaum Ausschläge verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:22 Uhr bei 108,54 EUR. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 108,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 108,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 342 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 13,89 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 575,71 USD.

Am 26.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.685,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61.880,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 5,22 USD fest.



