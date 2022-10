Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag zu

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 102,74 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 104,40 EUR. Bei 102,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 19.631 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 23,97 Prozent wieder erreichen. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,30 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,81 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 26.07.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.685,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 61.880,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 25.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 26.10.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,20 USD je Aktie.

