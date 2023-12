Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Alphabet A (ex Google)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 131,00 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 16:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 131,00 USD. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 131,84 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 130,93 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 131,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.162.000 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 141,22 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 7,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 84,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 148,71 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76.693,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,74 USD je Aktie belaufen.

