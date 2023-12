Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 121,88 EUR.

Um 09:20 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 121,88 EUR. Bei 122,38 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 122,38 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.074 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 12.10.2023 markierte das Papier bei 133,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 9,70 Prozent Luft nach oben. Am 10.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,52 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 148,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.693,00 USD umgesetzt, gegenüber 69.092,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,74 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

