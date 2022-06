Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 07.06.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 2.177,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 2.160,50 EUR. Bei 2.168,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.177 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 2.702,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 19,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 1.906,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,22 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3.335,71 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 26,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 68.011,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 55.314,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2022 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 133,03 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com