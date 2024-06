Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Freitagnachmittag zu

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 177,07 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 177,07 USD. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 177,85 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 177,06 USD. Bisher wurden via NASDAQ 836.123 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2024 auf bis zu 178,77 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 0,96 Prozent zulegen. Bei 115,36 USD erreichte der Anteilsschein am 12.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 53,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,343 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 182,38 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2024 vor. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,18 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69,70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80,47 Mrd. USD ausgewiesen.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 7,54 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Top-Aktien im S&P 500: Analysten ermitteln die "neuen" Magnificent Seven für 2024

Alphabet-Aktie höher: Google bringt Notiz-App mit KI nach Deutschland

Meta-Aktie leichter: Beschwerden wegen KI-Training mit Nutzerdaten eingelegt