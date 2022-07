Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag gesucht

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 07.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 2.276,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 2.286,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 2.253,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.254 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 2.702,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 15,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 1.906,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3.221,43 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 26,29 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68.011,00 USD im Vergleich zu 55.314,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 110,01 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

