Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit KursVerlusten

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 108,06 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 107,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 107,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.073 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 20,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 13,39 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 575,71 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 26.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69.685,00 USD im Vergleich zu 61.880,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,22 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

