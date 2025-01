Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag in Rot

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 193,99 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 193,99 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 192,38 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 192,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.685.774 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 201,41 USD. 3,82 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 130,67 USD. Mit Abgaben von 32,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,386 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 212,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 29.10.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 88,25 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76,69 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 04.02.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 8,02 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

