Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 150,35 USD zu.

Um 15:51 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 150,35 USD. Bei 151,78 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 151,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.505.821 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 207,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 37,71 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (140,53 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 6,53 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,662 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 209,14 USD an.

Am 04.02.2025 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,66 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 96,45 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 86,16 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 8,91 USD in den Büchern stehen haben wird.

