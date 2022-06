Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Kursplus

Um 08.06.2022 09:22:00 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 2.182,00 EUR. Bei 2.195,00 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 2.195,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 41 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 2.702,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 1.906,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 14,48 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3.335,71 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 26,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 68.011,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 55.314,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2022 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 133,03 USD fest.

