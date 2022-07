Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag fester

Um 08.07.2022 12:22:00 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 2.331,50 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 2.350,50 EUR. Bei 2.322,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 2.830 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2.702,50 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 13,73 Prozent zulegen. Am 24.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.906,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3.221,43 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022 vor. Das EPS belief sich auf 24,62 USD gegenüber 26,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 68.011,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 55.314,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2022 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 110,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Amazon-Aktie zum Handelsende dennoch im Plus: Kartellamt will härtere Wettbewerbskontrolle auch bei Amazon

Kryptowährungen & Co: Diese Krypto-Fragen werden bei Google am häufigsten gestellt

EU-Parlament: Strengere Regeln für Facebook, Amazon & Co.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com