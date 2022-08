Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Nachmittag fester

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 117,58 EUR. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 117,74 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 115,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 31.653 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR an. Mit einem Zuwachs von 12,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 95,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 575,71 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD gegenüber 1,36 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 69.685,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61.880,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,23 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Tesla-Aktie verliert deutlich: Hauptversammlung stimmt erneutem Aktiensplit zu

Unabhängig von Twitter-Kauf: Investoren glauben, dass Musk weiter Tesla-Aktien verkaufen könnte

QUALCOMM-Aktie fällt dennoch: Gewinn von QUALCOMM springt hoch