Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag im Aufwind

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 109,14 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 109,98 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 109,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.404 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,23 Prozent hinzugewinnen. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 14,52 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 575,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,23 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

