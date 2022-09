Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Vormittag stärker

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 09:22 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,2 Prozent auf 109,98 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 109,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 109,34 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 190 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 134,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 18,52 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 95,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 15,28 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 575,71 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.685,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 61.880,00 USD eingefahren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 27.10.2022 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,22 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

