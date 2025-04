Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) macht am Nachmittag Boden gut

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 145,53 USD.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 145,53 USD zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 146,31 USD. Bei 144,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.775.637 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 207,05 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 42,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 140,53 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 3,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,662 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,600 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 209,14 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025. Das EPS wurde auf 2,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 96,45 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 86,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

