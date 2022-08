Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Abschlägen

Um 12:22 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 114,24 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 114,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 115,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 6.786 Stück.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 15,46 Prozent zulegen. Am 24.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,87 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 575,71 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 69.685,00 USD umgesetzt, gegenüber 61.880,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

