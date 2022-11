Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag fester

Um 09:22 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 88,87 EUR nach oben. Bei 88,88 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 88,72 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.121 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 134,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,12 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 4,41 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 133,57 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,10 Prozent auf 69.092,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.01.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 4,74 USD im Jahr 2022 aus.

