Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Um 04:22 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 89,18 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 89,51 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,29 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.268 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 34,00 Prozent zulegen. Bei 85,07 EUR fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,83 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 131,43 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.01.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 4,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

