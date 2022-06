Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag in Rot

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 10.06.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,3 Prozent auf 2.112,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 2.104,00 EUR. Mit einem Wert von 2.174,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 5.198 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei 2.702,50 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1.906,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 10,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3.335,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022 vor. Das EPS belief sich auf 24,62 USD gegenüber 26,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent auf 68.011,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55.314,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 132,94 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

