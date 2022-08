Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Mittwochmittag an

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 114,28 EUR. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 114,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 113,44 EUR. Bisher wurden heute 7.394 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 15,43 Prozent wieder erreichen. Am 24.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 95,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,92 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 575,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.685,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 61.880,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 5,23 USD fest.

