Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Montagmittag ab

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 11.07.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 2.342,50 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 2.321,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 2.321,00 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.348 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2.702,50 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,32 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 1.906,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,90 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3.221,43 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 26,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 68.011,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.314,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2022 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 110,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

