Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 185,23 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 185,23 USD abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 184,90 USD. Bei 185,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.152.795 Stück.

Am 11.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 191,75 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 3,52 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 118,23 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,343 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 189,25 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,47 Mrd. USD – ein Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69,70 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 23.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 29.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

