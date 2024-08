Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 163,21 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 163,21 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 163,21 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 164,57 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 741.493 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 191,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 17,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2023 auf bis zu 120,21 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,35 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,386 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 204,71 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 23.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 84,64 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 74,60 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

