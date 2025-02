Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) behauptet sich am Donnerstagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 183,60 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 183,60 USD an der Tafel. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 184,50 USD zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 183,14 USD nach. Bei 184,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 908.101 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 207,05 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 06.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 130,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,662 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 214,14 USD angegeben.

Am 04.02.2025 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 96,45 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 86,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,91 USD fest.

