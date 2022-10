Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 98,77 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 97,72 EUR. Bei 100,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43.107 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 26,90 Prozent niedriger. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 3,64 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 140,00 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 26.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.685,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61.880,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 26.10.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

