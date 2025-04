Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 160,25 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 15:52 Uhr 2,0 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 160,90 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 159,87 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.501.388 Aktien.

Bei 207,05 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,20 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Mit einem Kursverlust von 12,31 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,662 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,600 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 209,14 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 96,45 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 86,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 8,86 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

