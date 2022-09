Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verbilligt sich am Mittag

Um 12:22 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 105,12 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 104,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 105,40 EUR. Bisher wurden heute 25.004 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 135,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 22,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 24.05.2022 Kursverluste bis auf 95,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 140,00 USD an.

Am 26.07.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.685,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61.880,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,61 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,23 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

